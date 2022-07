"Mancano sempre meno chilometri: sono al 73° giorno di cammino"

"73° giorno di cammino da Calzadilla de la Cueza a Bercianos del Real Camino di 33 km. Terzo e 4° giorno di Mesetas. Qualcuno le odia e qualcuno le ama, a me sembra di camminare verso l'Adda molti anni fa, quando da noi si coltivavano cereali e non mais. Magari sto dicendo una fesseria sulle coltivazioni. Sono quasi 200 chilometri, tutti così, pertanto le foto scarseggiano. Mancano sempre meno chilometri e tra poco il 3 dei 300 si trasformerà in 2".

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.