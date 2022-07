Le foto del raduno "Risaie & Vigne" a Casale Monferrato

"Risaie & Vigne" : è il nome del raduno d'auto d'epoca che si è tenuto domenica 26 giugno a Casale Monferrato in ricordo del notaio Gian Paolo Roncarolo e del notaio Francesco Boggia. Il Trofeo Memorial notaio Gian Paolo Roncarolo è stato assegnato al dottor Antonio Traversa per la sua Abarth Simca 1300. L'equipaggio femminile composto da Lucia, Valentina ed Emma ha vinto la coppa per l’auto Porsche 911 2.4 S del 1972 come vettura meglio conservata (non ha infatti subito restauri).