Si intitola "bluMun. I sentieri si costruiscono viaggiando" ed è un progetto di Angsa Casale a favore dell’inclusione sociale delle persone con autismo. Lo illustra Cristina Tartara, presidente dell'Associazione.

Il progetto è nato in occasione del 2 aprile, Giornata mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo. È stato ideato dall’educatrice professionale Silvia Ottone e realizzato grazie alla costante collaborazione del professor Emanuele Di Maio, della maestra Stefania Patrucco e dei volontari della Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato, nonché alla partecipazione assidua di coloro che hanno aderito all’iniziativa. Il gruppo è eterogeneo e le motivazioni che hanno invogliato le persone ad accogliere la proposta sono molteplici: dalla passione per l’escursionismo ad interessi professionali, al desiderio di stare in compagnia, di conoscere nuove persone e di fare amicizia, di condividere esperienze al di fuori dell’ordinario…

Il progetto ha infatti lo scopo primario di offrire ai partecipanti occasioni per condividere esperienze e interessi, valorizzare le diversità e i punti di forza di ciascuno, fare gruppo. Per le persone con autismo è un’opportunità che consente di sperimentare abilità sociali in un contesto naturale, adultizzante e di passatempo, di sviluppare rapporti amicali e di migliorare l’autonomia. Per i genitori la transizione all’età adulta dei figli è un nodo cruciale: essere adulti è complicato, lo è per tutti… per i nostri figli lo è ancora di più perché spesso l’ambiente in cui vivono – e ci siamo anche noi genitori – fa fatica a pensarli adulti, a chiedere loro di esserlo, a insegnare l’indipendenza! «bluMun. I sentieri si costruiscono viaggiando» si pone questi obiettivi, perseguibili grazie alla presenza di un’educatrice esperta. Per concludere questa riflessione (ma anche per lasciarla aperta) vorrei ‘rubare’ (come fa Silvia) alcuni versi di Danilo Dolci che invitano ciascuno ad «essere franco all'altro come a sé, / sognando gli altri come ora non sono: / ciascuno cresce solo se sognato».

Nel corso di questi primi tre mesi sono state calendarizzate dieci camminate, con cadenza settimanale e partenza da piazza Castello, che hanno permesso di esplorare e conoscere Casale e di apprezzarne le bellezze. Le mete sono state: il Bosco della Pastrona, la Cittadella, la prima collina e il lungo Po. Qui sono state organizzate due Camminate ecologiche che hanno previsto la pulizia dell’argine: un'azione di pubblica utilità che ha aggiunto ulteriore significato alle due giornate.

Oggi, sabato 2 luglio i partecipanti saranno impegnati nell’ultimo allenamento prima della Staffetta Blu, che si terrà il 10 luglio sul Lago Maggiore. La camminata del 2 sarà particolarmente impegnativa: Casale – Coniolo – Casale, con sosta a Coniolo per il pranzo. Sarà questa anche l’occasione per ringraziare il Rotary Club di Casale Monferrato che ha voluto favorire l’iniziativa sostenendo le spese del pullman che ci porterà a Falmenta (Vb), punto di partenza della tappa piemontese della Staffetta Blu. Al rientro a Casale, all’imbarcadero, i camminatori verranno accolti dalle autorità locali e con un rinfresco.

Dopo la pausa estiva, a partire da settembre, la camminate "bluMun" riprenderanno. Per informazioni, adesioni, proposte di collaborazione contattare Cristina Tartara: email [email protected]