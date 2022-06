"Dopo due mesi sono giunto sull'oceano"

"62° giorno di Cammino per fare camminare. Da Casalmaggiore a Santiago de Compostella sostenendo Emergency. Tappa da Saint Pée sur Nivelle a Hendaye e poi Irun di 32 km. Esattamente due mesi fa lasciavo Casalmaggiore e il padano, oggi sono giunto sull'Oceano".

Prosegue il viaggio a scopo di beneficenza di Gianpaolo Fattori: "Mi sono tolto una grande soddisfazione nell'avere totalmente attraversato la Francia, da Seté sul Mar Mediterraneo a Hendaye che si trova sull'Oceano. Per finire in bellezza la straordinaria giornata, sono giunto anche in Spagna. La tappa è stata complicata a causa del solito Google Maps, ne porto ancora i segni, che mi ha mandato in una pista da cross abbandonata. Grazie a tutte le persone che continuano a regalarsi o a regalare il mio libro. www.lamiafrancigena.it, oppure scrivetemi un msg pvt o una mail a [email protected]".

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.