"Fate una donazione per contribuire al mio progetto"

"Oggi ho raggiunto i 1.500 km. 58° giorno di Cammino per fare camminare. Da Casalmaggiore a Santiago de Compostela sostenendo Emergency. Tappa da Prechacq a Col D'Osquich di 34 km, con 650 m di dislivello in salita. Sono partito alle 5,45 ed è la soluzione migliore. Le gambe e la mente reggono benissimo. Domani sarà una importantissima giornata, raggiungerò Saint Jean Pied de Port, da dove parte il Cammino di Santiago de Compostela, un grandissimo traguardo raggiunto. Purtroppo un vasto incendio può mettere in forse il proseguimento sul Cammino Francese, lo scopriró domani. In considerazione del traguardo raggiunto, Vi prego, vi supplico e fate una donazione per favore! Anche di 1 euro ma fatelo per favoreee! Con tutte le condivisioni etc etc, è impossibile essere fermi a sole 67 persone. Dai Forza!!!".

Prosegue il viaggio di Gianpaolo Fattori verso Compostela: "Vi voglio bene, ancora di più se contribuirete al progetto di Emergency, cercate iocamminoconemergency.it Chi volesse acquistare il mio libro, La Mia Francigena, mi contatti in privato perché online non c'è", aggiunge.

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.

Per sostenere Gianpaolo Fattori nella sua impresa, clicca qui.