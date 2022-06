"Il 16 giugno 2022 è stato il più caldo degli ultimi 65 anni"

La settimana che sta per concludersi sta facendo registrare temperature ben al di sopra delle medie stagionali raggiungendo anche valori record sulla regione.

Giovedì 16 giugno la massima media ha superato il giorno corrispondente del 2003 che aveva il record per la giornata del 16 giugno. Questo vuol dire che ieri è stato il 16 giugno più caldo degli ultimi 65 anni (massima media di 28.1°C) superando il precedente record per la giornata che apparteneva al 2003 (massima media 27°C). La causa di queste temperature è la persistenza, sull'Europa occidentale, di un promontorio di alta pressione che si allunga dal nord Africa fino al canale della manica, con valori di pressione importanti ed anch'essi anomali per questo periodo di giugno.





Da notare il susseguirsi delle notti tropicali, ovvero delle notti in cui le temperature minime registrate sono superiori ai 20 °C e che aumentano il disagio per il caldo anche durante le ore notturne. A Torino città bisogna ritornare alla notte tra il 12 ed il 13 di giugno per trovare temperature minime inferiori alla soglia dei 20 °C. Nel weekend continueremo ad essere sotto l'influsso delle correnti calde legate all'alta pressione nord-africana, con valori di temperature ancora al di sopra delle medie del periodo ed ancora tali da allungare il periodo consecutivo di notti tropicali.