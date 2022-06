"La soglia Isee per accedere ai voucher scuola resta invariata"

La soglia Isee per accedere ai voucher di Iscrizione e frequenza non sarà ridotta.

Lo ha ribadito l'assessore regionale all'istruzione durante il question time in Consiglio regionale. "La Giunta si impegnerà affinché ci siano tutte le condizioni perché le famiglie siano in condizione di richiedere il voucher scuola - spiegano dalla Regione - Il vero tema da affrontare riguarda la voce libri di testo, tema su cui occorre rivedere i criteri. Al momento infatti, la soglia dei 26 mila euro di Isee non consentirebbe di coprire tutte le richieste che arrivano per il voucher libri. Una criticità che non è da imputare ad alcuna volontà politica. Il tema andrà posto a livello nazionale, sollecitando un intervento del Governo e del Ministero".

Gli assegni di studio, erogati tramite voucher, sono annualmente assegnati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie; per l’anno scolastico 2022-2023 la soglia Isee per poter presentare l’istanza è stata fissata sino a 26 mila euro. Ogni anno le domande sono finanziate fino a esaurimento delle risorse. Quest’anno la cifra messa a disposizione dalla Giunta in sede di Bilancio per il Voucher Scuola Iscrizione e frequenza alle Scuole Paritarie è di 4,3 milioni di euro, al di sotto dei 5,4 milioni dello scorso anno. Dal 2020, il trend delle richieste è in aumento.