"Paesaggio unico che ricorderò per sempre"

"Sono al 37° giorno di Cammino da Casalmaggiore a Santiago de Compostella da Perols a Séte di 36 km. Tappa tostissima sotto il sole e in spiacevole compagnia di due "simpatiche" vesciche. Quello che temevo ieri, stamani s'è verificato, malgrado abbia utilizzato i sandali. Non c'è niente da fare quando si percorrono lunghi tratti d'asfalto, ci si deve fermare ogni ora a fare respirare il piede. Cosa che non ritenevo necessaria utilizzando i sandali".

Gianpaolo Fattori è arrivato in Occitania, percorrendo la strada per Compostela: "Nella monotonia del canale, con rettilinei infiniti, la testa e le gambe hanno retto bene. Ora sono completamente allineato con il percorso. Mai visto tanti uccelli come oggi. Paesaggio unico che sicuramente ricorderò per sempre".

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.

Per sostenere Gianpaolo Fattori nella sua impresa clicca qui.