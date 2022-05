"Splendidi paesaggi, pochi stimoli, ma le vostre donazioni mi animano"

Prosegue l'impresa di Gianpaolo Fattori per Emergency. 35° giorno di Cammino da Casalmaggiore a Santiago de Compostella da Saint Gilles a Vauvert di 19 chilometri Tappa tranquilla in attesa di quella tosta di domani. Stamani alle 8 indossavo il pile leggero, per il freddo e il vento. Ora fa un caldo pazzesco. Piantagioni di albicocche e prugne in quantità industriale. Molti vigneti e pochi stimoli malgrado gli splendidi paesaggi. Ultimamente passo da un incredibile entusiasmo alla quasi totale apatia. Vabbè, domani si và al mare e ... chissà. Un modo di tirarmi su, è vedere le vostre donazioni ad EMERGENCY www.iocamminoconemergency.it. Sono felice di quanto mi vogliate bene, acquistando il mio libro. Ricordatevi che in periodi di cammino, potete fare un regalo gradito ad un vostro conoscente o amico, credetemi. Per sostenere Gianpaolo Fattori nella sua impresa: https://www.gofundme.com/f/gianpaolo-fattori-a-santiago-con-emergency