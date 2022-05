Banco Alimentare: volontari in piazza per la raccolta fondi

Sono ancora tante, nonostante la ripresa post pandemia, le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano infatti 5,6 milioni di individui che non hanno accesso a un’alimentazione adeguata. Nel 2021 il numero di richieste di aiuto alimentare è aumentato: Banco Alimentare ha registrato un incremento degli assistiti rispetto al 2020, oltre 110.000 persone in più. L’attività è ulteriormente cresciuta nei primi mesi del 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina (+35mila assistiti solo nel primo mese di conflitto).

Il maggior impegno di Banco Alimentare nel recupero delle eccedenze e la forte inflazione legata all’attuale crisi internazionale hanno fatto registrare un aumento dei costi della logistica, dei trasporti e dell’energia elettrica. Un esempio significativo dell’aumento dei costi è quello relativo alla Piattaforma Nord-ovest a Fontevivo, in provincia di Parma, uno spazio di stoccaggio e distribuzione di alimenti utilizzato da Banco Alimentare: +76% a gennaio - febbraio 2022 rispetto allo stesso bimestre del 2021. Banco Alimentare stima inoltre che il costo di recupero e distribuzione di un pasto equivalente - pari a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)- sarà in media pari a circa 0,10 euro, +43% nel 2022 rispetto agli anni precedenti quando si assestava a 0,07 euro.

Per poter continuare a sostenere le circa 7.600 strutture caritative in tutta Italia, che aiutano 1.700.000 persone in difficoltà, Banco Alimentare fa appello alla solidarietà di tutti, lanciando la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Donare di gusto

#WeCareTogether. La prima iniziativa prevista per questa campagna che durerà fino ad agosto è il 28 e 29 maggio quando i volontari di Banco Alimentare saranno in piazza in 18 regioni: proporranno due prodotti di qualità, una composta di mele e cannella e un succo di mela, carota e limone, dietro una donazione minima di 10 euro. L’obiettivo di tutta la campagna è di raccogliere fondi per distribuire alimenti alle strutture caritative convenzionate pari a 3.000.000 di pasti. Banco Alimentare recupera le eccedenze alimentari dalla filiera agroalimentare, dalle aziende della ristorazione organizzata, dalle aziende della Gdo, ed è un ente accreditato Agea che gestisce le derrate alimentari del Fondo di aiuti europei agli indigenti e del Fondo Nazionale.

Le piazze interessate dall'iniziativa in Piemonte

Asti: il 28 maggio sede del magazzino decentrato in via Palestro

Biella: il 28 maggio Galleria Esselunga - via Alfonso Lamarmora

Fossano: il 28 maggio sede del magazzino decentrato in via Nicola Sasso

Moncalieri: il 28 maggio sede del Banco Alimentare in corso Roma

Novara: il 28 maggio in piazza della Repubblica

Novi Ligure: 28 e 29 maggio in piazza San Pietro

Ovada: 28 e 29 maggio piazza Duomo