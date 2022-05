Biella: alla pedalata in rosa 400 partecipanti

Fondo Edo Tempia: pedalata in Rosa, una festa per 400 partecipanti. È stata una festa che mancava da due anni, quelli segnati dalla pandemia e dalle sue limitazioni. Ma l’edizione 2022 della Pedalata in Rosa è stata anche un’edizione da record: il serpentone colorato che domenica 15 ha attraversato le strade di Biella era composto da almeno 400 partecipanti. Tantissimi erano i bambini e numerosi coloro che hanno approfittato della manifestazione per dare libero sfogo alla fantasia, dalla coppia con il tandem (ovviamente rosa) e l’eleganza di un abito e di un papillon, alle parrucche e alle cravatte in tema, fino al cappello a cilindro e alla bici vintage di Nicola Barchietto, mente dell’iniziativa con la sua Biella Cycling Movement.

Il gruppo è partito da via Pella. I proventi della “Pedalata” sono andati come di consueto al Fondo Edo Tempia, beneficiario della manifestazione fin dalla prima edizione nel 2017. L’offerta finale supererà la cifra di 3500 euro, sostegno prezioso per i progetti dell’associazione che da quarant’anni è punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro. Anche per questo al sorriso degli organizzatori e dei partecipanti si è aggiunto quello di Simona Tempia, presidente del Fondo, che ha voluto manifestare la sua gratitudine a tutti i presenti.