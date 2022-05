Riva Vercellotti confermato alla presidenza della Commissione Bilancio

Il consigliere regionale vercellese Carlo Riva Vercellotti (FdI) è stato rieletto alla presidenza della Commissione Bilancio, Patrimonio, Politiche comunitarie, Partecipazioni e Pari opportunità del Consiglio Regionale.

“Ringrazio i consiglieri regionali di maggioranza - commenta - E’ certamente una conferma della serietà e del buon lavoro fin qui fatto, con oltre 200 convocazioni da inizio legislatura, un record per questo mandato e per la storia del Consiglio Regionale del Piemonte. Il mio obiettivo sarà ora quello di dare continuità al lavoro avviato, puntando a velocizzare ulteriormente i tempi in Commissione, proseguendo la proficua e costante collaborazione e partecipazione con tutti i consiglieri regionali e con i vari portatori di interesse che da tutte le province piemontesi desiderano rappresentare istanze e necessità. In un periodo storico caratterizzato da rapidi cambiamenti ed emergenze inattese, la sostenibilità e l’efficienza dei conti pubblici è requisito essenziale per confermare la capacità della Regione Piemonte di intervenire con rapidità ed efficacia. Come Commissione, a supporto della Giunta, andremo avanti ad offrire il nostro contributo”. Ad affiancarlo, con funzioni di vice presidenti, saranno Federico Perugini (Lega) e Sarah Disabato (M5S).