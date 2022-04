Autostrade: sospesi i cantieri lungo le principali direttrici

Lungo la rete di Autostrade per l’Italia, fino a martedì 19 aprile, sono previsti flussi di traffico in sensibile aumento dovuti agli spostamenti per le festività pasquali favoriti anche da condizioni di bel tempo.

La circolazione sarà sostenuta fino a tutta la mattinata di sabato 16, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani e lungo le principali direttrici che da Nord conducono alle località del Sud, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. La fase dei rientri sarà più concentrata, con traffico intenso in direzione opposta, a partire dal primo pomeriggio di lunedì 18 fino a tutta la giornata di martedì 19. Al fine di favorire gli spostamenti, Autostrade per l’Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei principali cantieri lungo i suddetti tratti autostradali, affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico già nel corso della giornata di oggi.

Resteranno attivi i soli cantieri in corrispondenza dei quali non si prevedono turbative alla circolazione o necessari per consentire il completamento di importanti lavori in anticipo rispetto al periodo estivo, caratterizzato dai massimi volumi di traffico dell’intero anno. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi adottati per tali situazioni garantiscono la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico, limitando in modo significativo la formazione di possibili code.