Forte di Bard, incontri per “Un mondo diverso”

Sarà il fotografo valdostano Stefano Unterthiner, il vincitore della sezione “Behaviour:Mammals” del Wildlife Photographer of the Year 2021, il protagonista del nuovo appuntamento al Forte di Bard in programma sabato 9 aprile alle 16.00 nella Sala Archi candidi.

Il suo scatto realizzato alle Svalbard dal titolo “Head to Head” e che ritrae due renne in lotta per il controllo di un harem, ha convinto ancora una volta la giuria del prestigioso premio internazionale in merito alla sua bravura.

Unterthiner ripercorrerà il suo anno trascorso nell’arcipelago delle Svalbard, dove ha realizzato il progetto “Una famiglia nell’Artico”, per documentare il cambiamento climatico in atto nelle aree del Circolo Polare. Una straordinaria avventura da lui raccontata nel libro “Un mondo diverso” (che dà anche il titolo all’appuntamento) e che ci invita a riflettere sul nostro futuro.

Per partecipare alla conferenza la prenotazione è obbligatoria e vincolata all’acquisto del biglietto di ingresso alla mostra Wildlife Photographer of the Year , che verrà visitata al termine della conferenza.

Prenotazione allo 0125.833811 – oppure inviando una mail a [email protected]