Raccolta funghi: confermate le regole degli anni passati

L’Unione Montana Comuni della Valsesia ha stabilito le modalità annuali per la raccolta funghi, riconfermando sostanzialmente le regole degli anni precedenti: come in tutto il Piemonte, il costo per il tesserino annuale è di 30 euro, 10 euro per il settimanale e 5 euro per il giornaliero.

"Gli introiti derivanti dai tesserini – ricorda il presidente di Umv, Francesco Pietrasanta – vengono interamente destinati alla sistemazione e manutenzione dei sentieri del territorio dell’Unione Montana, che viene effettuata in collaborazione con enti, comuni e associazioni. La cura del nostro patrimonio naturale è importantissima e dunque l’invito a tutti coloro che ne fruiscono è quello di rispettare la natura, prelevando i funghi in modo corretto e avendo cura di non abbandonare mai alcun tipo di rifiuto nell’ambiente".

Ci sono funghi che si possono raccogliere senza tesserino su tutto il territorio regionale: chiodini, prataioli, genere gambe secche, orecchione, genere del coprino chiomato, genere della mazza di tamburo. Da quest’anno non è più previsto il tesserino a tariffa ridotta a 20 euro per i residenti nei comuni dell’Unione Montana: la quota sarà per tutti pari a 30 euro.

L’Unione Montana fa sapere che è possibile effettuare versamenti cumulativi (60 euro per due anni, 90 per il tesserino triennale) e che il pagamento si può effettuare in due modalità: o sul conto corrente postale dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Varallo (n.12343133), oppure mediante bonifico bancario intestato a Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Tesoreria Banca di Asti, Agenzia di Varallo IBAN IT84L0608510316000000994894 .Per coloro che acquistano un tesserino annuale, l’Unione Montana – grazie ad un accordo con il Caseificio Consortile Alta Valsesia di Piode - offre un buono da 10 euro spendibile presso lo spaccio del caseificio.