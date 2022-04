Casale Monferrato sud: chiusure notturne per trasporti eccezionali

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali in presenza di una deviazione di carreggiata, in orario notturno, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22 di martedì 5 alle 4 di mercoledì 6 aprile;

-dalle 22 di giovedì 7 alle 4 di venerdì 8 aprile.

LO fa sapere la società Autostrade, che specifica: "Nelle due notti sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Casale Monferrato est", situata nel suddetto tratto; si dispone, inoltre, il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. Pertanto, chi proviene da Genova verrà obbligatoriamente deviato sulla A21, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest; in ulteriore alternativa, potrà anticipare l'uscita alla stazione di Alessandria sud sulla A26 e rientrare a Casale Monferrato sud. Chi proviene dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria sud e rientrare a Casale Monferrato sud, per proseguire in direzione di Gravellona Toce; in ulteriore alternativa, potrà anticipare l'uscita alla stazione di Alessandria ovest sulla A21 e rientrare a Casale Monferrato sud".