Casale Monferrato protagonista di "Genius Loci, Pomeriggi nei Borghi"

Sarà la città di Casale Monferrato la nuova protagonista di “Genius Loci, Pomeriggi nei Borghi Monferrini”, in programma domenica 3 aprile dalle 15, per la narrazione dello spirito di un luogo, custodito nel patrimonio culturale di una terra, attraverso percorsi culturali, con visita degli angoli più suggestivi della storia e dei suoi personaggi.

Il ritrovo è previsto nella corte del Castello Paleologo, presso la quale, gli assessori Daniela Sapio e Gigliola Fracchia saluteranno la prima edizione di questa nuova proposta per Casale Monferrato.

A seguire, la guida Anna Maria Bruno accompagnerà i partecipanti alla volta del quartiere di Oltreponte (a circa 1,5 chilometri), dove verrà visitata la chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, edificata negli anni Cinquanta del secolo scorso su progetto dell’architetto torinese Nello Renacco, in quegli anni coordinatore dello sviluppo urbano della città Sabauda. Nell’occasione si potrà accedere alla Cripta e apprezzare il raffinato Crocifisso Quattrocentesco, lì custodito.

A seguire, a parlare di “Incunabolo, cinquecentina...ma che libro sei?”, con l’illustrazione delle trasformazioni del libro, dal punto di vista della comunicazione, nei secoli, sarà il direttore della Biblioteca Civica di Palazzo Langosco Luigi Mantovani.

Infine, nell’antico chiostro del Convento Agostiniano di Santa Croce, il pittore e restauratore di Meridiane Renzo Rolando descriverà i cinque orologi solari ivi conservati. Genius Loci è promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo. Partecipazione gratuita. Necessari green pass e mascherina per i luoghi al chiuso. Per informazioni e prenotazioni contattare il 348 2211219 oppure scrivere all'indirizzo email: [email protected]