Vercelli: in provincia nessun decesso e 103 guarigioni 

Covid: nessun decesso e 103 guarigioni oggi, martedì 29 marzo, nel Vercellese. In Piemonte in aumento il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che diventano 22 (+2 rispetto a ieri), mentre quelli non in terapia intensiva sono 604 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 51.040.



983.202 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 983.202 (+3274 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 83.685 Alessandria, 45.601 Asti, 38.227 Biella, 130.150 Cuneo, 75.498 Novara, 525.704 Torino, (+103) 35.000 Vercelli, 35.857 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.011 extraregione e 9.469 in fase di definizione.

I DECESSI DIVENTANO 13.187

Il totale diventa 13.187 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.776 Alessandria, 788 Asti, 501 Biella, 1.599 Cuneo, 1.060 Novara, 6.297 Torino, (=) 607 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.