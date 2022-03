Vercelli: in provincia 97 guarigioni e nessun decesso

Covid: 97 guarigioni e nessun decesso oggi, venerdì 25 marzo, nel Vercellese. In Piemonte i ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+1 rispetto a ieri), mentre quelli non in terapia intensiva sono 568 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 50.425.

973.599 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 973.599 (+2.630 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 82.283 Alessandria, 45.086 Asti, 37.913 Biella, 129.321 Cuneo, 74.782 Novara, 520.890 Torino, (+97) 34.660 Vercelli, 35.366 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.62 extraregione e 9.336 in fase di definizione.



I DECESSI DIVENTANO 13.173

Il totale diventa quindi 13.173 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.774 Alessandria, 788 Asti, 501 Biella, 1.598 Cuneo, 1.058 Novara, 6.288 Torino, (=) 607 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.