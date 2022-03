"Giornata mondiale dell'acqua. Rendere visibile l'invisibile"

“Giornata mondiale dell’acqua. Acque sotterranee: rendere visibile l’invisibile”: è il titolo dell’incontro organizzato dal Comitato acqua pubblica Torino che ha aderito alla campagna Giudizio Universale. L’appuntamento è per domani, martedì 22 marzo, alle 21, sulla pagina Facebook del Comitato.

Interverranno Marika Di Pierri, portavoce A Sud e prima promotrice della campagna Giudizio Universale, Francesco Gonella, docente di fisica all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Raffaele Cesari, avvocato del team legale Giudizio Universale.

“In questo inverno appena trascorso particolarmente segnato dalla siccità – spiegano i promotori - non si possono non considerare gli effetti incombenti della crisi climatica in atto. Eppure, anche a fronte di tali evidenze, c'è chi continua a ritenere accettabile che si perda oltre la metà dell'acqua immessa negli acquedotti, a causa di tubazioni colabrodo, o che si intraprendano anacronistiche grandi opere come la TAV Torino-Lione, scavando tunnel nel cuore della montagna e drenando acqua pregiata che potrebbe ogni anno dissetare 600.000 persone”.

Verrà fattto il punto sulla campagna ma anche sul recente report Ipcc 2022 - Intergovernmental Panel on Climate Change.