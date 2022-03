Vercelli: in provincia 101 guarigioni e nessun decesso

Vercellese, Covid: 101 guarigioni e nessun decesso. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione. Oggi, martedì 15 marzo, in Piemonte ricoverati in terapia intensiva sono 23 (-4 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 615 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 43.735.

953.195 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 953.195 (+2.309 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 79.388 Alessandria, 44.117 Asti, 37.252 Biella, 127.615 Cuneo, 73.270 Novara, 510.459 Torino, (+101) 33.848 Vercelli, 34.311 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.864 extraregione e 9.071 in fase di definizione.



I DECESSI DIVENTANO 13.134

Sono 7, 1 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa quindi 13.134 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.763 Alessandria, 786 Asti, 500 Biella, 1.597 Cuneo, 1.055 Novara, 6.268 Torino, (=) 606 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.