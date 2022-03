Ucraina, "on the road" la missione Rotary Distretto 2031

Sono partiti da Settimo Vittone stamattina, sabato 12 marzo, i cinque volontari dei Club del Rotary Distretto 2031 con un pullman stracolmo di medicinali e beni di prima necessità destinati alla popolazione Ucraina. Una vera e propria autostrada di solidarietà, è il caso di dirlo. Una distesa di pacchi che sono stati caricati ieri sera con l’ausilio di una catena umana composta da più di 40 persone di “buona volontà “.

Le immagini parlano da sole.

Alle 13.30 di oggi, il pullman ha superato Brescia, ma c’è molto traffico e stanno andando a rilento,ci informa Milly Cometti del Rotary Viverone Lago, una dei 5 volontari “on the road” per raggiungere PRZEMYSL, in Polonia, dove li attendono il contatto del Rotary Club Ucraino per ritirare gli aiuti e caricare 40 persone tra mamme e bimbi per portarli in salvo in Italia.

Suoi compagni di missione: Carmelo Velardo e Luca Rivoira del Rotary Club Settimo Torinese, Silvia Gambotto, medico pediatra del Rotary Club Cuorgnè Canavese, e Donatella Cosentino del Rotary Gattinara.

Sulla pagina ufficiale Facebook del Rotary Distretto 2031 compare il motto: “Ora è il momento di aiutare l’Ucraina, il resto non conta!”

(Seguono aggiornamenti )