L'ambulatorio mobile all'iniziativa "In piazza col sor-riso"

L’ambulatorio mobile del Fondo Edo Tempia all’iniziativa “In piazza col sor-riso” di Apistom. Ci sarà anche l’ambulatorio mobile del Fondo Edo Tempia sabato all’appuntamento con “In piazza col sor-riso” organizzato dall’associazione dei pazienti incontinenti e stomizzati, per sabato 12 marzo. E ci sarà per parlare di prevenzione. Sul camper parcheggiato sotto il municipio cittadino saranno presenti due specialisti: Roberto Perinotti è il responsabile della chirurgia colo-rettale e proctologica dell’Asl di Biella, Mauro Pozzo è il coordinatore nazionale dell’unità colo-proctologica della Siccr, società italiana di chirurgia colo-rettale. I medici saranno a disposizione dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per offrire consulenze e informazioni sul tumore del colon-retto e sulle stomie. Entrambi fanno parte da tempo della squadra degli ambulatori di prevenzione del Fondo Edo Tempia.

La postazione di Apistom e Fondo Edo Tempia sarà in piazza della Trinità, nel cuore della città. Sarà distribuito materiale informativo delle due associazioni, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei tumori: quelli al colon-retto sono oggetto di un programma di screening regionale che chiama tutti i cittadini, al compimento dei 58 anni di età. Le adesioni sono in continua crescita: nel 2021 sono stati effettuati 3.936 test, il 75 per cento in più rispetto al 2019 e più del doppio di quelli del 2020. Al gazebo saranno a disposizione anche le confezioni di riso che Apistom distribuirà in cambio di un’offerta a sostegno delle proprie attività.