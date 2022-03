Musica, teatro e danza: il bando Not&Sipari per loro diffusione

Torino: al via Not&Sipari, il primo bando 2022 della Fondazione Crt dedicato alla diffusione della musica, del teatro e della danza. Aperto sino al 31 marzo sul sito www.fondazionecrt.it, il bando prevede l’erogazione di contributi fino a 40.000 euro per ogni evento di spettacolo dal vivo che sarà selezionato.

In linea con i goal dell’Agenda 2030, Not&Sipari 2022 promuoverà, inserendoli tra i criteri di valutazione, quattro nuovi target: impatto ambientale, parità di genere, valorizzazione della diversità culturale, maggiore coinvolgimento dei giovani nei circuiti professionistici.

Al bando possono partecipare associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione piemontesi e valdostani che promuovono grandi rassegne o eventi di rilevanza locale: rappresentazioni dal vivo e in streaming, stagioni, concorsi in ambito teatrale, musicale o coreutico che non prevedano alcuna quota di iscrizione, nonché forme di spettacolo interdisciplinari, con inizio tra maggio e ottobre 2022.

Con Not&Sipari Fondazione Crt ha sostenuto fino a oggi più di 3.600 iniziative per oltre 40 milioni di euro.