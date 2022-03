Vercelli: in provincia 70 guarigioni e nessun decesso

Vercellese, Covid: 70 guarigioni e nessun decesso. A comunicarlo oggi, giovedì 3 marzo, è l'Unità di Crisi della Regione. In Piemonte i ricoverati in terapia intensiva sono 36 (- 4 rispetto a ieri), mentre quelli non in terapia intensiva sono 798 (-42 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.535. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.728.095 (+ 27.935 rispetto a ieri).

931.349 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 931.349 (+2.251 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 76.920 Alessandria, 43.144 Asti, 36.504 Biella, 125.693 Cuneo, 71.907 Novara, 498.470 Torino, (+70) 33.052 Vercelli, 33.280 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.704 extraregione e 8.675 in fase di definizione.

I DECESSI DIVENTANO 13.073

Sono 7, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.073 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.752 Alessandria, 781 Asti, 499 Biella, 1.595 Cuneo, 1.048 Novara, 6.239 Torino, (=) 603 Vercelli, 422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.