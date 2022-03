Angelo Ferrari nominato commissario straordinario per la peste suina

È Angelo Ferrari, direttore generale facente funzione e direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (Izsplv) il commissario straordinario nominato dal Governo con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

Laureato con lode all’Università di Torino nel 1978, Ferrari è dirigente veterinario dell’Izsplv dal 1980. Già docente universitario in Patologia Veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale, in Farmacologia e tossicologia veterinaria, e in Sicurezza alimentare. Ha guidato fino al 2021 il Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Veterinaria e Comparata. Per svolgere il suo ruolo, il commissario straordinario sarà supportato dall’Unità di Crisi centrale, dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale e dai competenti uffici di Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia. Il commissario straordinario opererà a titolo gratuito per un anno, prorogabile.

L’obiettivo è di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell'Unione europea, e di tutelare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. L'Izsplv ricorda che "la peste suina africana (Psa) è una malattia virale che colpisce i suini domestici e selvatici per i quali è spesso letale, altamente contagiosa, non trasmissibile all'uomo".