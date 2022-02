Vercelli: in provincia 148 guarigioni e nessun decesso

Sono 148 le persone guarite nel Vercellese, dove non si registra alcun decesso per Covid. Scendono ancora i ricoverati in Terapia intensiva a livello regionale: i ricoverati in terapia intensiva sono 56 (-10 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.414 (-63 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 57.675. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.265.634 (+ 44.662 rispetto a ieri).

887.902 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 887.902 (+4.859 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 73.038 Alessandria, 41.313 Asti, 34.449 Biella, 121.437 Cuneo, 69.446 Novara, 473.233 Torino, (+148) 31.592 Vercelli, 31.949 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.496 extraregione e 7.949 in fase di definizione.

I DECESSI DIVENTANO 12.920

Sono 17, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa quindi 12.920 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.722 Alessandria, 777 Asti, 493 Biella, 1.584 Cuneo, 1.039 Novara, 6.161 Torino, (=) 598 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 126 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.