"Pnrr sanità: in Piemonte solo un elenco vuoto"

Gentile direttore,

anche la seduta della Commissione Sanità di oggi, giovedì 17 febbraio, durante la quale è proseguito l’esame della proposta di deliberazione “Approvazione della programmazione sanitaria relativa alle Strutture di prossimità nelle Asl: Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali” ha confermato i nostri timori. Non esiste, infatti, un vero Piano regionale, basato su analisi e dati concreti, delle strutture che verranno finanziate con il Pnrr, ma solo un elenco di indirizzi senza alcuna distinzione tra strutture completamente nuove e ristrutturazioni di edifici esistenti. Anche le domande dei Commissari che chiedevano risposte nel merito dei singoli interventi, a partire dalle risorse, sono rimaste inevase, a dimostrazione che mancano le informazioni di base. Nonostante il Governo abbia richiesto schede progettuali dettagliate, con localizzazioni precise e modalità di intervento e un "Action Plan" il Piemonte invierà semplicemente delle tabelle. Ancora una volta è mancato sia il confronto con i territori sia quello con il Consiglio regionale. Nonostante avessimo più volte ribadito la necessità di non sprecare questa occasione e di lavorare tutti insieme per presentare il miglior Piano possibile questo non è avvenuto. Bocciati anche tutti i nostri emendamenti, che riproporremo in Aula martedì dove torneremo a chiedere trasparenza e condivisione. Continuano a non essere chiari i criteri di identificazione o di esclusione dei luoghi e delle strutture, nonostante, in alcuni casi, queste siano state richieste dagli stessi direttori generali sulla base di progetti che attendono da anni. La Giunta presenterà un compitino minimo, mentre ha avuto mesi per fare un vero lavoro di programmazione, di fronte a dei fondi straordinari: più passa il tempo più si rende evidente come la nostra Regione stia sprecando una grande opportunità, tradendo anche lo spirito del Pnrr che chiede dei cambiamenti reali capaci di rispondere ai nuovi fabbisogni di salute dei cittadini e non di ristrutturare degli edifici.

Raffaele Gallo – Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale

Domenico Rossi – Vicepresidente Commissione Sanità