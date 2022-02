Agricoltura in Piemonte: più donne e più sostenibile

È stata pubblicata la seconda edizione di Agricoltura 100, l'iniziativa promossa da Confagricoltura e Reale Mutua per valorizzare il contributo dell'agricoltura alla sostenibilità e alla rinascita del Paese dopo l'emergenza Coronavirus. “Con AGRIcoltura 100 - si legge sul sito dedicato - ogni impresa agricola può misurare e certificare il proprio livello di sostenibilità sulla base delle iniziative adottate per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della propria attività e della comunità in cui opera”.

Ciò che emerge dal rapporto è che, nel 2021, le imprese agricole del Piemonte hanno nel complesso consolidato la loro attenzione alla sostenibilità. E insieme alla gestione degli impatti ambientali e sociali, molte investono sulla valorizzazione del capitale umano e la qualità dell’occupazione: tanto che il 46,4%, quindi quasi una su due, è impegnata a offrire rapporti di lavoro stabili e a favorire la presenza di donne e giovani al suo interno. Entrando nel dettaglio del rapporto, la ricerca ha indagato l’impegno ESGD delle aziende agricole del Paese nei diversi ambiti della sostenibilità ovvero E (Environment - ambientale), S (Social - sociale), G (Gestione - gestione dei rischi e delle relazioni), D (Development - qualità dello sviluppo).

Dallo studio, si evince che il 50,4% (contro il 49,1% della media nazionale) delle aziende agricole piemontesi ha un livello di sostenibilità molto alto. In particolare, il maggiore impegno delle aziende agricole piemontesi si conferma nella sostenibilità ambientale: il 70,4% di esse concentra importanti sforzi nel controllo e riduzione delle emissioni. Notevole però anche l’impegno nella sostenibilità sociale: qui a farla da padrona sono soprattutto le iniziative a sostegno dei diritti e della conciliazione tra vita lavorativa e familiare, dove ancora una volta le aziende locali spiccano sulla generalità di quelle italiane (41,5% contro 37%).

A livello nazionale, comunque, “i dati - si legge nel rapporto - mostrano anche come la pandemia si stia rivelando uno snodo decisivo per la diffusione della stessa cultura della sostenibilità e un numero crescente di imprenditori dimostra di aver preso piena consapevolezza della centralità di questi temi per orientare le proprie scelte di business”. Tra le aziende top 100 in sostenibilità, infine, troviamo numerose aziende piemontesi tra cui la Società Agricola F.lli Robiola Paolo e Lorenzo di Caluso (Torino), tra le prime tre in Italia con il più alto livello di sostenibilità. Non mancano però rappresentanti della provincia di Vercelli: si tratta della Società Agricola Drusiana S.S. di Casanova Elvo e dell’Azienda Agricola Palestro Società Semplice di Olcenengo.