A26 Genova-Gravellona Toce: le chiusure notturne su alcuni tratti

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in presenza di una deviazione di carreggiata, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce.

Lo comunica Società Autostrade, che rende noti giorni e orari:

-dalle 22 di martedì 8 alle 4 di mercoledì 9 febbraio;

-dalle 22 di giovedì 10 alle 4 di venerdì 11 febbraio.

Nelle due notti sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio "Casale Monferrato est", situata nel suddetto tratto chiuso. Si dispone il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

Sempre sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22 di venerdì 11 alle 6 di sabato 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Romagnano Sesia Ghemme e Borgomanero, verso Gravellona Toce. Contestualmente, verranno chiuse le piazzole situate nel tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, si potrà percorrere la viabilità ordinaria per rientrare sulla A26 alla stazione di Borgomanero.