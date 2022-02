Vercelli: in provincia 496 nuove guarigioni e nessun decesso

Covid: 496 contagi e nessun decesso oggi, sabato 5 febbraio, nel Vercellese. L’Unità di Crisi ha comunicato che sono, a livello regionale, 104 (-6 rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli non in terapia intensiva sono 1943 (-40 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 102.254 I tamponi diagnostici finora processati sono 14. 684.847 (+ 74.234 rispetto a ieri).

798.667 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 798.667 (+ 11.447 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 66.414 Alessandria, 37.841 Asti, 30.393 Biella, 111.383 Cuneo, 64.074 Novara, 421.513 Torino, (+496) 28.343 Vercelli, 29.340 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3025 extraregione e 6.341 in fase di definizione.

I DECESSI DIVENTANO 12.716

Sono 20, 5 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 12.716 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.685 Alessandria, 771 Asti, 486 Biella, 1.569 Cuneo, 1.025 Novara, 6.060 Torino, (=) 584 Vercelli, 412 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 124 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.