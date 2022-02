Auto usate: in Piemonte più interesse per il mercato dell'usato

Sempre più interesse per le auto usate in Piemonte che, nel 2021, sono state la scelta preferita dai cittadini dalla nostra regione registrando un +14,9%. Un risultato dovuto, almeno in parte, alla crisi del microchip che sta penalizzando il mercato delle auto nuove. In Piemonte, lo scorso anno, sono stati effettuati ben 227.374 passaggi di proprietà netti di auto usate (fonte ACI), in crescita del +14,9% sul 2020: il dato regionale è anche superiore alla media nazionale (+13,2%).



Stando alle prime ricerche, però, anche nel 2022 l’usato sarà in primo piano nel mercato dell’automotive; si considera che nell’anno in corso quasi due utenti su dieci che hanno intenzione di acquistare un’auto usata dichiara di farlo soprattutto per la difficoltà nelle consegne di vetture nuove. La crisi dei microchip sta quindi spostando l’interesse di molti utenti sull’usato, facendo però crescere i prezzi: nel 2021 il costo medio delle auto usate in vendita in Piemonte sul portale è aumentato dell’11,2% rispetto al 2020.



Se a livello nazionale il 51% delle auto usate sul mercato sono Euro 6 o quasi sei su dieci hanno meno di 5 anni, le vetture usate in vendita in Piemonte hanno un'età media di 8,3 anni. La richiesta maggiore, nella nostra regione, arriva dalla provincia di Torino: Vercelli è invece penultima con 9.126 passaggi di proprietà nel 2021.



Le auto usate più richieste nel 2021 sono quelle alimentate a diesel: anche l’alimentazione a benzina ha riscosso interesse. Le auto ibride o elettriche sono ancora poco cercate con un solo 2,2% di richieste.



Le auto usate più vendute

Stando ad una ricerca del portale brumbrum, le auto usate più vendute nel 2021 nel Nord Ovest sono le utilitarie con un 35% di vendite. Seguono, rispettivamente con il 21% e il 16%, i crossover e le berline: chiudono invece la classifica i SUV con il 7% e altre tipologie di auto con il 5%. A pari merito, a metà classifica, le monovolume e le auto familiari che hanno catturato l’interesse del solo 8% di acquirenti ciascuna. In Piemonte l’auto usata più richiesta è la Golf, modello che troviamo nella classifica delle più vendute di tutto il Nord Ovest: tra le preferite, al primo e secondo posto troviamo rispettivamente la Panda e la 500, la Golf tanto amata dai Piemontesi è la terza più venduta in tutto il Nord Ovest.