Roberto Serra (First Piemonte orientale) nella segreteria regionale

C'è anche Roberto Serra della First Cisl Piemonte Orientale nella nuova segreteria della First Cisl Piemonte-Valle D’Aosta, la federazione che riunisce nella macroregione oltre 6 mila iscritti tra i lavoratori di banche, assicurazioni, riscossioni e authorities.

Ad essere rieletto presidente è stato Sandro Testa: ad affiancarlo ci saranno Marta Mancuso della First Alessandria-Asti, in qualità di segretaria generale aggiunta, e appunto Roberto Serra della First Piemonte Orientale. “Noi ci siamo: per lo sviluppo, il lavoro, la coesione e la responsabilità”: questo lo slogan del congresso First, aperto dalla relazione del segretario generale Testa, alla presenza di un centinaio di delegati, di numerosi ospiti, della segretaria First nazionale, Sabrina Brezzo, e del segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

“Essere sindacalista oggi, nei nostri settori, non è facile e spesso nemmeno troppo gratificante – ha detto Testa dopo la sua elezione –, ma noi abbiamo scelto di esserci, di farlo, con tutte le difficoltà e contraddizioni che esso comporta. Lo facciamo e scegliamo di farlo ogni giorno, perché ci crediamo, crediamo che ciascuno di noi nel suo piccolo può essere segno di cambiamento in meglio di questa società. Le parole convincono ma l’esempio trascina”.