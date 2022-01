"Scatta il tuo Natale": hanno partecipato 90 scuole, 10 dal Vercellese

Regione Piemonte, assessorato Istruzione: sono 90 le scuole hanno aderito al concorso "Scatta il tuo Natale". Dieci quelle vercellesi per complessive 21 classi. Nei prossimi giorni la commissione stabilirà le 3 classi vincitrici di una gita al Planetario. Complessivamente l'iniziativa ha coinvolto circa 300 classi. "Sono soddisfatta della partecipazione delle scuole ad un'iniziativa a cui tengo particolarmente – ha sottolineato l’assessore regionale Elena Chiorino – ancora una volta i bambini hanno saputo coglierne il significato attraverso un grande impegno e creatività nonostante le difficoltà dettate dal Covid".

Il concorso si è ufficialmente concluso lo scorso 10 gennaio 2022: presepi, addobbi natalizi e lavoretti, realizzati dai bambini delle scuole primarie piemontesi, sono stati pubblicati sul sito e i canali social della Regione Piemonte, fra cui una pagina ad hoc di Instagram: "L’obiettivo è tenere vivo il sentimento delle tradizioni e riscoprire il significato delle nostre radici attraverso lo spirito creativo e di coesione tra i bambini". Omogenea la partecipazione sul territorio regionale: nei prossimi giorni la commissione si riunirà per stabilire le tre classi che si aggiudicheranno la gita al planetario di Torino da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico: "Voglio ringraziare tutte le scuole che hanno aderito, con un grazie speciale alle maestre che hanno aiutato i bambini nello svolgimento dei lavoretti di classe – ha concluso l’assessore - in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo attraversando, dove anche le nostre tradizioni più profonde rischiano di essere annullate, dall'entusiasmo dei bambini cogliamo la forza per andare avanti: osservare la cura e l’originalità con cui i bambini hanno realizzato le proprie creazioni ci riempie il cuore di speranza per guardare al futuro con più ottimismo".