Autostrada A26: chiusure notturne nel tratto Casale Monferrato Sud

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per il transito di trasporti eccezionali in presenza di una deviazione di carreggiata, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce, dalle 22 di martedì 25 alle 4 di mercoledì 26 gennaio e dalle 22 di giovedì 27 alle 4 di venerdì 28 gennaio.

Lo fa sapere la Società Autostrade che aggiunge: "Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Casale Monferrato est", situata nel suddetto tratto chiuso. Si dispone il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso".

Pertanto, chi proviene da Genova, verrà obbligatoriamente deviato sulla A21, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest; in ulteriore alternativa, potrà anticipare l'uscita alla stazione di Alessandria sud sulla A26 e rientrare a Casale Monferrato sud. Chi proviene dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria sud e rientrare a Casale Monferrato sud per proseguire in direzione di Gravellona Toce; in ulteriore alternativa, potrà anticipare l'uscita alla stazione di Alessandria ovest sulla A21 e rientrare a Casale Monferrato sud.