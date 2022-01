Caro energia, Cna Fita: "Taglio alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto". Il caro-energia impatta in modo pesante sull’autotrasporto merci ed è necessario ridurre le imposte sul carburante per scongiurare il fermo di migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili. È quanto chiede Cna Fita evidenziando che il prezzo medio nella seconda metà di gennaio ha raggiunto 1,60 euro/litro con una crescita di 28 centesimi sulla media del 2020.

"Ai prezzi attuali del gasolio - spiega Piergiorgio Pozzuolo, responsabile Cna Fita Piemonte Nord - i costi di gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno secondo i calcoli di Cna Fita, pari a un impatto del 7% dei valori indicativi dei costi di esercizio. Il caro-carburante è ancora più pesante per i veicoli green. Un camion a metano deve sopportare un rincaro del carburante dell’86,60% che si traduce in un aumento di spesa di oltre 18mila euro l’anno".

"Questo è un paradosso - evidenzia Alessandro Cianciolo, presidente Cna Fita Piemonte Nord - che penalizza le imprese che hanno effettuato investimenti green. Nelle ultime settimane il costo medio del metano per autotrazione ha superato 1,81 euro al chilogrammo obbligando molte imprese a fermare i veicoli a causa dei costi insostenibili. È necessario quindi un taglio urgente alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto".