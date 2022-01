Lotteria Italia 2022, i biglietti vincenti: premi anche in Piemonte

Si è conclusa il 6 gennaio la Lotteria Italia 2022, la tradizionale lotteria dell'Epifania che dal 1957 tiene con il fiato sospeso milioni di italiani per tutto il periodo natalizio. Quest’anno erano cinque i premi milionari previsti: uno da 5 milioni di euro, uno da 2,5 milioni, uno da 2 milioni e ancora uno da 1,5 milioni e l’ultimo da un milione di euro. Ad aggiudicarsi la meglio è stata la regione Lazio con ben tre premi milionari su cinque vinti: gli altri due sono andati invece a Modena e Trapani.



Molto più sfortunato, invece, il Piemonte: la nostra regione non appare infatti nemmeno tra le vincite di seconda categoria ovvero quelle da 100 mila euro. Non mancano, comunque, premi di terza categoria (da 20 mila euro) vinti in regione; il Piemonte, infatti, si aggiudica il quinto posto nella top five di vendite di biglietti con ben 427.560 (il 6,8%) del totale di tagliandi venduti. Tra le grandi città capoluogo di regione, Torino si aggiudica invece il quarto posto con 249.040 biglietti venduti.



È Roma, invece, la capitale indiscussa anche per quanto concerne le vincite dei premi della Lotteria Italia. Negli ultimi 25 anni, infatti, la Città Eterna si è aggiudicata ben 8 premi di prima categoria tra cui quello da 5 milioni di euro del 2008 mai incassato e rimesso poi in gioco l’anno successivo. Ma quello del 2008 non è l’unico premio dimenticato: negli ultimi vent’anni, infatti, sono stati dimenticati premi per quasi 30 milioni di euro.

Lotteria Italia 2022: i biglietti vincenti

Ma quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022? Qui sotto l’elenco completo, suddiviso per categoria:

Categoria 1, MILIONARI:

T 018060 ROMA RM - 5.000.000,00

P 297147 FORMIGINE MO - 2.500.000,00

E 263508 MAGLIANO SABINA RI - 2.000.000,00

N 330633 ROMA RM - 1.500.000,00

D 137599 TRAPANI TP - 1.000.000,00

Categoria 2 (100.000 euro):

P 038135 ROMA RM

B 000019 ROMA RM

F 314613 ROMA RM

F 211673 VELLETRI RM

N 234317 TARANTO TA

Q 323494 FAICCHIO BN

D 469659 COMMESSAGGIO MN

S 267678 POMEZIA RM

C 144953 L AQUILA AQ

A 300460 FORMICOLA CE

Categoria 3 (20.000 euro):