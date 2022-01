Problema cinghiali: accordo tra agricoltori, ambientalisti e animalisti

Il mondo agricolo prende le distanze dall’attività venatoria. Firmato un accordo tra agricoltori, ambientalisti e animalisti. Raggiunta un’intesa tra il Tavolo Animali & Ambiente, costituito da Enpa, Lav, Legambiente, Lida, Lipu, Oipa, Pan, Pro Natura e Sos Gaia e il Comitato Amici degli Ambienti Rurali Piemontesi. Queste realtà hanno trovato delle linee comuni per affrontare congiuntamente il problema dell’attività venatoria, considerata dannosa e inutile per risolvere il problema cinghiali nella direzione del benessere degli animali. "Le associazioni animaliste e ambientaliste sono soddisfatte per questa svolta – ammettono dal Tavolo - che segnerà un profondo cambiamento nell’affrontare il problema legato alla diffusa presenza della specie cinghiale sul territorio piemontese, problema che finora non ha trovato adeguate risposte da parte delle pubbliche amministrazioni a partire dalla Regione Piemonte".

Il Tavolo aveva già organizzato un convegno dal titolo "Cinghiale è ora di cambiare - La parola alla scienza. Strategie diverse per una convivenza pacifica con la fauna selvatica” in cui era stato evidenziato come le soluzioni cruente, basate sull’abbattimento, oltre a non essere etiche non si sono mai dimostrate efficaci. Il manifesto tra le parti è stato concordato sulla base dei punti in comune tra le due realtà. Agricoltori e ambientalisti pur rappresentando interessi differenti e avendo metodiche diverse di approccio al problema, hanno individuato cinque elementi comuni