Piemonte: con "Gulliver 2020" ci sono 80 posti per tirocini nel turismo

Sono 80 i posti disponibili per tirocini in ambito It e Turismo in Lituania, Polonia e Spagna.

A seguito dell’approvazione del Progetto di mobilità transnazionale “Gulliver 2020: tirocini transnazionali in ambito It e Turismo”, finanziato dalla Regione Piemonte, Euroform Rfs seleziona 80 partecipanti. I beneficiari sono giovani inoccupati/disoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni, disponibili sul mercato del lavoro oppure giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non lavorano e non studiano (Neet maggiorenni). I requisiti necessari sono: residenza o domicilio nella Regione Piemonte; esperienza di studio o lavoro in ambito It o Turismo; essere inoccupati/disoccupati; non essere iscritti a corsi di studio.

L'attività consiste nella preparazione pre-partenza e nel Paese di destinazione, seguita da tirocinio in azienda di 40 o 190 giorni e accompagnamento post stage. Il progetto provvederà alla copertura delle seguenti spese: viaggio andata-ritorno; sostegno individuale alla mobilità transnazionale: soggiorno, vitto e alloggio, assicurazioni, trasporti locali. I candidati saranno selezionati in base all’application form (modulo di selezione da compilare) e ad un colloquio di natura motivazionale finalizzato anche all’accertamento dei requisiti necessari e preferenziali. La scadenza per partecipare alle selezioni è fissata al 31 Gennaio 2022. Pertanto, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio all’indirizzo e-mail: [email protected]

Per candidarsi, consultare i Bandi su: http://www.euroformrfs.it/it/ bandi/

Per informazioni, supporto e assistenza, scrivere a: [email protected]