Accordo sindacale per i lavoratori Vedetta 2 Mondialpol in Amazon

"Il 10 dicembre scorso dopo mesi di trattative, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil hanno finalmente raggiunto un accordo di 2° livello con l’azienda Vedetta 2 Mondialpol che aumenta in modo importante il salario ed i diritti di tutti i lavoratori impiegati negli appalti dei magazzini Amazon di Piemonte, Liguria e Lombardia".

Lo fa sapere la Filcams cgil Vercelli Valsesia, che spiega: "La vertenza, iniziata ancora con l’azienda precedente appaltatrice del servizio di security, è proseguita con Mondialpol a seguito del suo subentro dal 1° di luglio 2021. L’incremento salariale totale nei 3 anni porterà al riconoscimento di una cifra totale aggiuntiva lorda pari a 240 euro, che verrà erogata in 3 tranches con la seguente modalità: 140 euro sulla busta paga di gennaio 2022, 50 euro sulla busta paga di gennaio 2023 e 50 euro sulla busta paga di gennaio 2024". E' stata poi introdotta l'indennità per il lavoro notturno di 4 euro e riconosciuto per i lavoratori di tutti i magazzini un buono pasto per ogni giorno di presenza in servizio, dell’importo di 5 euro, oltre all'indennità di funzione di 80 euro lordi su 13 mensilità e incidenza nel calcolo del tfr, per il ruolo degli Shift Leader per tutti i magazzini.

"Per i lavoratori che in precedenza avevano un'applicazione contrattuale più favorevole rispetto al Ccnl Servizi fiduciari e Multiservizi, e che avevano salari superiori rispetto agli aumenti sopra previsti che quindi verranno assorbiti dal superminimo già esistente in busta paga, è stato finalmente firmato l’accordo di armonizzazione piena tra un contratto e l’altro per la parte economica che prevede il mantenimento delle condizioni economiche globali precedenti e dell’indennità notturna precedente con l’aggiunta di 15 euro lordi mensili per 14 mensilità a fronte della perdita dei Rol previsti dal Ccnl precedente", fanno sapere dalla Filcams Cgil.