Casale-Alessandria: attivati bus aggiuntivi dopo i problemi alle ferrovie

Due autobus sostitutivi sono stati attivati sulla linea Casale – Alessandria per ovviare ai problemi sorti negli scorsi giorni sulla tratta ferroviaria che unisce le due città.

Partiti i lavori di adeguamento alla galleria ferroviaria di Valenza, con la conseguente riduzione della viabilità a un solo binario, nei giorni scorsi si sono registrate alcune criticità per i pendolari, soprattutto nelle ore di punta in cui lavoratori, e soprattutto studenti, si spostano per raggiungere luoghi di lavoro e scuole. Lunedì 13 dicembre è però giunta la notizia tanto attesa: dal lunedì al sabato sono state attivate due corse sostitutive su autobus da Casale Monferrato ad Alessandria (e viceversa) senza soste intermedie, una alle 6,55 direzione Casale e una alle 13,15 direzione Alessandria.

"Il tempestivo intervento di Cristina Bargero, consigliere del CdA di Trenitalia, e di Marco Gabusi, assessore regionale, ha portato a una rapida soluzione del problema – ha sottolineato il sindaco Riboldi - Ora chiediamo a tutti gli enti di avvisarci per tempo quando ci sono problemi o criticità, perché la rapida attivazione dei bus dimostra che le soluzioni si possono sempre trovare. Viviamo anni di false promesse, ricordiamoci per esempio la Casale – Mortara, e ora dobbiamo tornare a mettere un mattone alla volta per evitare l’isolamento del territorio".