Un webinar sull'aumento dei prezzi di luce e gas

Cna Piemonte Nord (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa) e Ape, il Consorzio per l’Energia di cui fa parte, organizzano un incontro per approfondire quanto sta accadendo in questi mesi in merito all’aumento dei prezzi di energia elettrica e gas.

L’incontro si svolgerà in modalità videoconferenza mercoledì 15 dicembre dalle 16 alle 17 sulla piattaforma GoToMeeting. “I consulenti esperti del Consorzio Ape - spiega Lorenzo Marchesini responsabile Cna Produzione Piemonte Nord - illustreranno le cause dell’aumento dei prezzi per l’energia e daranno informazioni su come è possibile ridurre l’impatto di questi aumenti sulle imprese. Ape è un consorzio di acquisto dell’energia elettrica e di gas naturale nato per iniziativa della Cna di Padova nel 2013, con lo scopo di offrire alle imprese l’opportunità di ridurre i costi energetici. Cna Piemonte Nord è entrato a farne parte nel 2019 e da allora ha già supportato molte imprese anche nella consulenza della fornitura energetica migliore per la propria attività”.

“Il problema dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale - aggiunge Marco Pasquino, direttore Cna Piemonte Nord - si sta facendo sentire in particolare sulle piccole attività, già provate dai lunghi mesi della pandemia. Cna ha già chiesto al Governo un intervento deciso perché venga alleggerito questo ulteriore peso che ricade sulle spalle delle imprese. Ci auguriamo che gli annunci non rimangano parole, ma si concretizzino con i fatti”. Nel corso del webinar gli esperti faranno una puntuale analisi della situazione e presenteranno reali opportunità di risparmio. La partecipazione al webinar è gratuita. Agli iscritti verrà inviato via e-mail il link per il collegamento. Se dovessero arrivare più richieste di partecipazione rispetto alla capienza della sala virtuale l'incontro verrà replicato. Per motivi organizzativi è obbligatoria l’adesione entro lunedì 13 dicembre. Per informazioni e adesioni contattare Lorenzo Marchesini, tel. 0331 971021, e-mail [email protected]