Lavoratori in disagio economico: prorogati i termini per il contributo

Regione Piemonte: prorogati i termini di accesso al contributo di 600 euro una tantum per i lavoratori in disagio economico. Per l'assessore al Lavoro Elena Chiorino: "E' ancora una volta la Regione che si pone in prima linea a supporto di lavoratori e famiglie con ogni strumento possibile". Così Chiorino commenta la misura, che prevede l’assegnazione di un contributo una tantum di 600 euro a coloro che sono stati esclusi dagli ammortizzatori sociali uo che hanno subito una riduzione della retribuzione causa della sospensione (o della cessazione) della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo 2020 a maggio 2020. Il provvedimento è stato approvato ad inizio novembre con uno stanziamento della Regione è di 9.252.600 euro. Le modalità di accesso sono pubblicate sul sito web: https://finpiemonte.it/news/ 2021/11/08/contributi- lavoratori-senza- ammortizzatori. I termini per la presentazione delle domande a valere sul “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” slittano quindi al 21 dicembre alle alle 12.