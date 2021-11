Genova-Gravellona Toce: le chiusure notturne in settimana

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce, dalle 22 di mercoledì 24 alle 6 di giovedì 25 novembre e, in direzione Genova Voltri, dalle 22 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 novembre.

"In alternativa, gli utenti diretti verso Gravellona Toce, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Borgomanero, potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Arona - spiegano dalla società Autostrade - Gli utenti provenienti dalla diramazione Gallarate-Gattico, potranno uscire a Castelletto Ticino; se proseguiranno verranno deviati obbligatoriamente verso la A26 in direzione Genova, dove potranno uscire a Borgomanero. Si consiglia a chi è diretto verso Genova Voltri nella notte tra il 25 e il 26 novembre di percorrere l'itinerario inverso. Contestualmente, nelle stesse notti e con gli stessi orari, saranno chiuse le aree di servizio Agogna est e Agogna ovest".