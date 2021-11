Piemonte: bando da 7 milioni di euro per le scuole paritarie

Quasi sette milioni per le scuole paritarie del Piemonte.

La misura è stata approvata dalla Giunta Regionale a sostegno delle scuole paritarie e ai servizi per l’infanzia dei Comuni piemontesi più piccoli. Stanziato un intervento economico di 6.930.000 euro.

Le risorse, che saranno assegnate attraverso un bando di prossima uscita, sono in gran parte destinate ai Comuni, alle Comunità collinari e alle Unioni montane convenzionate con scuole paritarie dell’infanzia. “Per una precisa scelta regionale, il sostegno sarà destinato in parte preponderante e corrispondente al 75% del totale, alle scuole dell’infanzia situate in Comuni sotto i 15 mila abitanti oppure in frazioni di Comuni più grandi - spiegano dalla Regione - Così facendo intendiamo favorire l’accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei piccoli centri, contribuendo a prevenire lo spopolamento dei territori e premiando lo sforzo di sindaci e amministratori per mantenere vivi anche i Comuni meno popolosi.” Il restante 25% del contributo sarà destinato alle scuole collocate in Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Le informazioni per accedere al bando sono presenti sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, unitamente alla Modulistica e a sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it).