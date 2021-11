A Curino fino all'Epifania mostra all'aperto di presepi dal mondo

Curino, Biella, Comunità educativa missionaria San Nicolao: esposizione all'aperto di presepi dal mondo. "Quest’anno non è possibile organizzare, come gli anni scorsi, le mostre-vendite 'presepi da tutto il mondo' a Oropa e a Postua - spiega Ernesto Maggioni -. I nostri amici volontari presenti nelle missioni in Brasile, Ecuador, Bolivia e Perù in continuazione ci raccontano della gravità della situazione che stanno affrontando le popolazioni povere di quei Paesi. Non ci siamo quindi persi d’animo e stiamo mettendo in vendita i nostri presepi attraverso il passa parola e online. Chi è interessato può richiedere i cataloghi, con la foto di alcune decine di presepi, scrivendo a: [email protected] Abbiamo, inoltre, deciso di allestire una mostra presepi all’aperto presso la nostra Casa della Comunità a Curino San Nicolao".

All’esterno della casa, e negli spazi adiacenti la Chiesa sono state realizzate originali ambientazioni per esporre i presepi provenienti da tutto il mondo: "Una esperienza nuova che speriamo possa essere valorizzata dalla visita degli appassionati del presepio e dalla famiglie che vogliono trascorrere un momento di serenità nel verde e nella quiete di Curino - prosegue -. I presepi saranno illuminati e crediamo che dopo il tramonto sarà particolarmente apprezzabile l’atmosfera".

Tant'è: fino all’Epifania in qualsiasi momento della giornata sarà possibile visitare la mostra: "Troverete sempre qualcuno disponibile a darvi informazioni e ad offrirvi un caffè o un tè caldo poi. Se volete potete comprare, non solo, i presepi esposti ma troverete anche molti altri presepi tradizionali ed etnici da scegliere tra una vasta gamma sia per prezzo che per dimensioni" sottolinea Maggioni.

Il ricavato dell'iniziativa servirà a sostenere gli interventi dei volontari dell’Operazione Mato Grosso che operano a favore dei più poveri nei paesi prima menzionati. Per informazioni è possibile contattare i numeri 015 928168 o 333 6908844.