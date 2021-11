Mercatini di Natale in Europa 2021: le mete da non perdere

I mercatini di Natale in Europa tornano ad invadere le piazze delle principali capitali (e non solo) dei profumi più suggestivi delle feste. Dolci, vin brulè, artigianato locale e decorazioni natalizie… I mercatini di Natale sono uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: ma quali sono i più belli d’Europa?



Svizzera: Lucerna e non solo

A pochi chilometri dai confini italiani, la Svizzera offre suggestivi e interessanti mercatini di Natale. Tra questi ricordiamo quelli di Lucerna, nella Franziskanerplatz. Ogni giorno, dal 2 al 21 dicembre, la piazza verrà inondata di fragranze di punch e panpepato: le bancarelle saranno attive tutti i giorni dalle 11 alle 20 e, fino alle 21, sarà invece possibile godere delle prelibatezza locali e più tipiche delle feste.



Idilliaco e magico è il villaggio di Sopra il Lago di Costanza, nella parte più orientale della Svizzera, si trova il villaggio di Wienacht-Tobel… Visto il nome che, in tedesco, ricorda proprio il Natale, da anni si pensa che Babbo Natale vi soggiorni spesso in totale tranquillità nel periodo di riposo prima delle feste. La cittadina è il luogo ideale per immergersi nella magia natalizia ma anche per visitare il mercatino della vicina San Gallo.



Il Belgio tra cultura fiamminga e multiculturalismo

Tutti coloro che amano i luoghi freddi, suggestivi ma non estremi non potranno perdersi i mercatini di Natale belga. Chi ha avuto la fortuna, almeno una volta nella vita, di visitare questo Paese sa benissimo che l’aria che si respira può essere completamente diversa da una città all’altra. Bruxelles, città multiculturale per eccellenza, proporrà anche quest’anno Plaisirs d’Hiver 2021 ovvero i mercatini di Natale con oltre 200 stand collocati nella Grand-Place, la piazza principale della metropoli nonché patrimonio Unesco.



A Bruges, nelle Fiandre, a Natale si respira la magia grazie al mercatino di Natale che rientra nelle attività della manifestazione Winter Glow. Dalle bancarelle di artigianato locale alle luci di design, tutta la cittadina splenderà di una luce suggestiva e da fiaba per buona parte dell’inverno.



Innsbruck: i più tradizionali

Gli amanti della tradizione, infine, non potranno mancare ai mercatini di Natale di Innsbruck. Nato dal più antico mercato per la vendita di abeti e decorazioni, il mercatino di Natale della città austriaca di Innsbruck è sicuramente uno dei più celebri. Quest’anno, il mercatino della piazza centrale aprirà le sue porte il 15 novembre per poi chiudere il 23 dicembre, tutti i giorni dalle 11 alle 21. La particolarità di Innsbruck, però, è che nasconde mercatini in ogni angolo della città; immancabile è infatti quello della piazzetta di Wilten dove, dal 22 novembre al 23 dicembre, si troveranno stand dedicati alle prelibatezze locali e non solo.