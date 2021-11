Black friday e cyber monday 2021: e-commerce in continua crescita

Il black friday e il cyber monday 2021 si avvicinano. Mancano infatti poco più di due settimane al venerdì nero dello shopping che precede l’ultimo lunedì del mese di novembre, dedicato agli acquisti tecnologici. Ma cosa dobbiamo aspettarci da queste due giornate di shopping in vista del periodo natalizio?

Black friday: il boom degli e-commerce

Come avevamo già raccontato, il black friday è una tradizione che coincide con l’ultimo venerdì del mese di novembre. In questa giornata, che quest’anno cade il 26 novembre, i negozi (online e fisici) sono soliti fare sconti molto alti e promozioni per dare il via allo shopping natalizio. Ma cosa è successo negli ultimi anni? In generale, negli Stati Uniti si è assistito ad un crollo delle vendite su base annua ma con un incremento rispetto al mese di ottobre. In Europa, dove il black friday è invece una tradizione importata solo nell’ultimo decennio, nel 2020 c’è stato un vero e proprio boom di acquisti anche su base annua. Globalmente, nell’anno della pandemia, le prime tre settimane del mese di novembre hanno fatto registrare un +139% di acquisti rispetto al mese di ottobre. Dati da record trainati però dagli e-commerce.



La pandemia da Covid-19, infatti, ha influenzato le abitudini di acquisto del pianeta; nel solo 2020, le entrate derivanti dagli acquisti online sono state il 36% in più rispetto all’anno precedente. Negli Stati Uniti, dove la tradizione del black friday è più sentita, dal Thanksgiving al cyber monday, le entrate degli e-commerce sono state di circa 34 milioni di dollari, il 18% del totale annuo del 2020.

Cosa si compra durante il black friday

Il motore trainante del black friday ma anche del cyber monday è l’elettronica di consumo. Nel 2020, secondo un’analisi di SemRush le categorie che hanno riscosso maggior interesse sono state computer portatili, televisori e forni a microonde. Non mancano però persone più orientate al fashion o ad acquistare giocattoli, probabilmente in vista del Natale. Un dato interessante riguarda gli acquisti di generi alimentari: nel 2020, secondo Adobe Analytics, le persone hanno acquistato online il 397% in più di prodotti alimentari. Un dato viziato in primo luogo dal periodo di pandemia e di lockdown a livello globale ma che, comunque, dice molto di come stiano cambiando le abitudini di acquisto anche per il settore alimentare.

Le previsioni per il 2021

Ma cosa succederà nel 2021? Vista l’ascesa degli e-commerce, è probabile che anche quest’anno i negozi online facciano registrare le performance migliori. Secondo le stime, in Italia l’86% della popolazione prevede di fare acquisti durante il periodo del black friday e, tra questi, il 35% ha dichiarato che comprerà esclusivamente online. Secondo Idealo, gli italiani andranno alla ricerca soprattutto di smartphone e console per i videogiochi. Di tendenza anche le ricerche di elettrodomestici (robot da cucina, macchine del caffè e asciugacapelli) ma anche grandi elettrodomestici quali asciugatrici e lavatrici.