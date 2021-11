Il censimento permanente della popolazione al giro di boa

Il Censimento permanente della popolazione, avviato ufficialmente ai primi di ottobre, entra nella fase calda.

Le famiglie coinvolte nella rilevazione da lista, in tutto 1 milione 696 mila, che hanno ricevuto la lettera informativa dall’Istat per partecipare al Censimento, hanno tempo fino al 13 dicembre per compilare in autonomia il questionario on line. Ma già da lunedì 8 novembre quelle che non hanno ancora risposto vengono contattate dai Comuni che fanno parte della rete di rilevazione e possono ricevere la visita di un rilevatore.

Dal 14 dicembre sarà poi ancora possibile rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità:

– contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista;

– visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per l’intervista faccia a faccia;

– recandosi presso i Centri Comunali di Rilevazione per un’intervista faccia a faccia con un

operatore comunale.

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2021. Per ricevere assistenza alla compilazione le famiglie coinvolte nella rilevazione censuaria possono utilizzare in maniera del tutto gratuita diversi canali di contatto: