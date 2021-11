A Cavour la prima Asta del legname di qualità del Piemonte

Il 13 novembre a Cavour (To), in contemporanea con la famosa fiera “Tuttomele”, si terrà la 1ª Asta del Legname di Qualità del Piemonte, per valorizzare le produzioni legnose dei boschi regionali. Larici, pini cembri e altri "legni nobili” a chilometro zero come tigli, frassini, noci, ciliegi, ma anche specie ritenute "di poco pregio" come il pino silvestre o l’ontano, che se ben lavorati e valorizzati possono soddisfare le esigenze degli artigiani, verranno messe a disposizione dei migliori offerrenti sul piazzale della segheria Perassi di Cavour: https://www.legnolocalepinerolese.it/aziende/fratelli-perassi-segheria/

Saranno in vendita 47 lotti (38 di tondame e 9 di segati) delle seguenti specie:

rovere

cirmolo

larice

abete bianco

frassino

tiglio

castagno

noce

cedro

I larici, i cirmoli e l'abete bianco (sia tondi che segati) sono certificati Pefc. Sette lotti di rovere sono certificati Fsc.

L’iniziativa, a cura del progetto “Traccialegno”, finanziato dal P.S.R. della Regione Piemonte, Misura 16.2.1, parte dal presupposto che i boschi piemontesi siano perfettamente in grado di garantire assortimenti legnosi di qualità per gli artigiani del legno presenti sul territorio. Occorre sfatare il mito che i boschi locali siano privi di legname di qualità e non possano soddisfare le esigenze della falegnameria e dell’edilizia. Per favorire la conoscenza del legname di qualità presente in Piemonte e permettere l’incontro tra domanda ed offerta, il Progetto “Traccialegno” organizza dunque, con il supporto della Regione Piemonte, questa prima asta.

L’asta, che vedrà presenti sul piazzale della segheria Perassi sia legname tondo che segati, si svolgerà con un sistema misto, a buste ed offerta per alzata di mano. Tutto il legname sarà classificato e qualificato da una commissione di esperti e sarà disponibile un catalogo dettagliato dei tronchi e dei segati posti in vendita. Sarà anche possibile per gli acquirenti richiedere, a titolo gratuito, la segagione dei tronchi acquistati.